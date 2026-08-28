Modena, show a Cremona: 3-0 e doppio assist per l'azzurrino Ambrosino

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Il Modena espugna lo Zini con una lezione di calcio alla Cremonese, battuta 3-0 tra i fischi del proprio pubblico. Decisiva la doppietta di Giacomo Olzer nella prima frazione, a cui si aggiunge nella ripresa il sigillo di Giacomo Caso. Grazie a questo successo i gialloblù si issano, almeno per una notte, in testa alla classifica con sei punti in due partite, mentre per i lombardi, appena retrocessi dalla Serie A, la situazione si complica ulteriormente: ancora a secco di punti dopo due giornate.

Primo tempo: Olzer si scatena, doppietta e Cremonese al tappeto

La gara si sblocca poco oltre la mezz'ora, quando un lancio splendido di Brugman, partito quasi dalla propria area, pesca Olzer che approfitta di un errore della retroguardia di casa: stop di prima qualità, dribbling sul portiere e palla in rete. Il numero 27 del Modena si ripete praticamente allo scadere del tempo, questa volta con un destro a giro su cui Agazzi nulla può. Nel recupero i gialloblù sfiorano addirittura il tris con Ambrosino, servito da Caso, ma la rete viene annullata dal direttore di gara per una posizione irregolare.

Ripresa: cambi Cremonese senza effetto, Caso cala il tris

E' ancora il Modena a colpire: Ambrosino supera due avversari con una giocata di forza e serve Caso, che non sbaglia e infila il pallone all'angolino, dove Agazzi non può arrivare. Per l'azzurrino di proprietà Napoli ben due assist. Il match si chiude praticamente qui, con Chichizola che deve attendere il recupero della ripresa per la sua prima vera parata, su una punizione di Vandeputte.