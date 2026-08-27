Calcio in Tv, le gare del 27 agosto: l'Atalanta si gioca tutto, ma c'è anche il Barça
TuttoNapoli.net
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 27 agosto
È il giorno decisivo per l'Atalanta, questa sera la Dea si gioca l'accesso alla prossima Conference League. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri si gioca tutto contro l'Hapoel Tel Aviv. La gara sarà trasmessa anche in chiaro su TV8. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 27 agosto
20.00 Hapoel Tel Aviv-Atalanta (Conference League) - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO
20.30 Celta-Osasuna (Liga) - DAZN
21.00 Barcellona-Athletic (Liga) - DAZN, DAZN 1
Pubblicità
Brevi
Copertina Allegri a Sky: "Un trofeo per il centenario! Hojlund lo vedo alla Kean. Su KDB e la città..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
1 GRATIS! Ore cruciali per il mercato: scarica l’app e attiva le notifiche per ricevere le ultim’ora!
Prossima partita
30 ago 2026 18:30
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: il primo Orsato-shock, ADL studia il colpaccio centenario, Vergara che va a fo**ersi il mondo e la prima rivoluzione di Allegri
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Cambi determinanti. Lucca? I gol li farà. De Bruyne? Tra un mese sarà diverso”
Davide D'AlessioLiveGenoa-Napoli 0-2 (82' De Bruyne, 87' Vergara): buona la prima, i cambi svoltano il match
Redazione Tutto Napoli.netLiveGenoa-Napoli, Allegri in conferenza: "Mercato? Rosa forte, diamo valore a chi c'è qui. Su Lang, Lucca e KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLista Napoli in Serie A: Badiashile per Buongiorno, Mazzocchi ad oggi è fuori
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com