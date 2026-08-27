Calcio in Tv, le gare del 27 agosto: l'Atalanta si gioca tutto, ma c'è anche il Barça

Calcio in Tv, le gare del 27 agosto: l'Atalanta si gioca tutto, ma c'è anche il BarçaTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 07:00Brevi
di Redazione Tutto Napoli.net
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 27 agosto 

È il giorno decisivo per l'Atalanta, questa sera la Dea si gioca l'accesso alla prossima Conference League. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri si gioca tutto contro l'Hapoel Tel Aviv. La gara sarà trasmessa anche in chiaro su TV8. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 27 agosto 

20.00 Hapoel Tel Aviv-Atalanta (Conference League) - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO 
20.30 Celta-Osasuna (Liga) - DAZN
21.00 Barcellona-Athletic (Liga) - DAZN, DAZN 1 
 