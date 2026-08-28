Bari, che tracollo! Ko per 3-0 col Barletta, tra i pochi a salvarsi l'azzurrino Esposito

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Risultato clamoroso in Serie C per il Bari. Tonfo incredibile nel derby pugliese dove il neopromosso Barletta stende con un netto 3-0 la squadra allenata da Rastelli e che punta alla promozione per tornare subito in B. Un netto passo indietro rispetto al successo all’esordio mentre l'unica nota positiva è rappresentata dal giovane 2008 del Napoli, Mattia Esposito, rimasto in campo tutta la gara con i pochi guizzi per i biancorossi.

GIRONE C

Venerdì 28 agosto

Barletta-Bari 3-0

32’ e 70’ Da Silva, 57’ aut. Cocetta

Casarano-Giugliano 4-3

44’ e 59’ Zanellato (C), 45’+8’ Esposito (G), 52’ Balde (G), 88’ Forciniti (G), 90’+1’ e 90’+4’ Patierno (C)

Cavese-Audace Cerignola3-1

43’ Cionek (C), 54’ Gambale (A), 62’ Macchi (C) , 84’Fusco (C)

Scafatese-Picerno 0-2

26’ Abreu, 80' Pugliese

Sabato 29 agosto

ore 18:00

Foggia-Salernitana

Savoia-Casertana

Sorrento-Crotone

ore 21:00

Cosenza-Potenza

Inter U23-Altamura

Monopoli-Catania

: Picerno 6*, Barletta 4*, Potenza 3, Inter U23 3, Altamura 3, Foggia 3, Cavese 3*, Casarano 3*, Bari 3*, Audace Cerignola 3*Sorrento 3, Scafatese 1*, Giugliano 1*, Casertana 1, Crotone 0, Monopoli 0, Salernitana 0, Savoia 0, Catania 0, Cosenza 0

* una gara in più