Bari, che tracollo! Ko per 3-0 col Barletta, tra i pochi a salvarsi l'azzurrino Esposito
Risultato clamoroso in Serie C per il Bari. Tonfo incredibile nel derby pugliese dove il neopromosso Barletta stende con un netto 3-0 la squadra allenata da Rastelli e che punta alla promozione per tornare subito in B. Un netto passo indietro rispetto al successo all’esordio mentre l'unica nota positiva è rappresentata dal giovane 2008 del Napoli, Mattia Esposito, rimasto in campo tutta la gara con i pochi guizzi per i biancorossi.
GIRONE C
Venerdì 28 agosto
Barletta-Bari 3-0
32’ e 70’ Da Silva, 57’ aut. Cocetta
Casarano-Giugliano 4-3
44’ e 59’ Zanellato (C), 45’+8’ Esposito (G), 52’ Balde (G), 88’ Forciniti (G), 90’+1’ e 90’+4’ Patierno (C)
Cavese-Audace Cerignola3-1
43’ Cionek (C), 54’ Gambale (A), 62’ Macchi (C) , 84’Fusco (C)
Scafatese-Picerno 0-2
26’ Abreu, 80' Pugliese
Sabato 29 agosto
ore 18:00
Foggia-Salernitana
Savoia-Casertana
Sorrento-Crotone
ore 21:00
Cosenza-Potenza
Inter U23-Altamura
Monopoli-Catania
Classifica: Picerno 6*, Barletta 4*, Potenza 3, Inter U23 3, Altamura 3, Foggia 3, Cavese 3*, Casarano 3*, Bari 3*, Audace Cerignola 3*Sorrento 3, Scafatese 1*, Giugliano 1*, Casertana 1, Crotone 0, Monopoli 0, Salernitana 0, Savoia 0, Catania 0, Cosenza 0
* una gara in più
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