Nainggolan al veleno contro l'Inter: "Perchè vado via? Starò sul c****..."

Nuove dichiarazioni rilasciate da Radja Nainggolan prima di partire dall'aeroporto di Malpensa per raggiungere Cagliari, club che ha chiuso l'accordo con l'Inter per l'acquisizione del centrocampista belga in prestito per una stagione: "Ho altri due anni dopo questa stagione, magari l'esperienza all'Inter non è finita. Ma cosa è successo quest'anno? Starò sul cazzo, che ne so...", ha detto Radja prima di dileguarsi.