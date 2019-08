Napoli-Barcellona, ecco come seguirla: diretta testuale su Tuttonapoli

Dove vedere Napoli-Barcellona? All'1.30 andrà in scena l'amichevole di prestigio con i campioni di Spagna in quel di Miami, che sarà visibile soltanto su Sky Sport in pay per view al costo di 10 euro. Per la diretta testuale, invece, Tuttonapoli.net coprirà l'intero evento, con live, pagelle e approfondimenti.