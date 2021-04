Napoli-Cagliari, ecco dove vedere il match in Tv e in streaming

Domenica 2 maggio alle 15 di scena al Maradona la sfida tra Napoli e Cagliari, valida per la 34esima giornata della Serie A. Dove sarà possibile vedere Napoli-Cagliari in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn?

La gara sarà trasmessa in esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Sarà anche possibile assistere al match in streaminge attraverso le piattaforme di Sky Go e Now Tv.