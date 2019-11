Napoli-Genoa, ecco dove vedere il match in Tv

Dove guardare Napoli-Genoa, gara in programma sabato alle ore 20.45? Il match del San Paolo sarà trasmessa trasmessa sia sul canale dedicato DAZN sulla piattaforma di Sky che, in streaming, sul sito di DAZN e sui vari dispositivi in cui l’applicazione può garantire un corretto funzionamento. A partire dalle 20 collegamento dal San Paolo per la sfida tra partenopei e grifone!

Segui live e in esclusiva su DAZN la partita Napoli-Genoa! - CLICCA QUI e attiva il tuo abbonamento!