Napoli-Lazio, tifosi ancora in attesa dei biglietti: ritardo per la vicenda tifo organizzato?

Attesa per i biglietti di Napoli-Lazio, gara dei quarti di finale di Coppa Italia che andrà in scena martedì. Nonostante la gara sia ormai imminente, non sono stati ancora messi in vendita i tagliandi per assistere al match del San Paolo, ritardo che ha generato diversi rumors. Appare possibile, come ipotizzato questa mattina da diversi quotidiani, che si stia trovando una soluzione differente riguardo all’applicazione del regolamento d’uso: emanare per le curve alcuni biglietti senza numerazione per dare agli ultrà la possibilità di aggregarsi e lanciare i cori di sostegno alla squadra senza il rischio di essere multati.