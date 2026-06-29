Ufficiale
Il Napoli ci aveva pensato, ma Maresca aveva già un accordo: è il nuovo tecnico del City
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Adesso è ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City. Non c'erano molti dubbi a riguardo, ma ora è arrivato anche il comunicato ufficiale del club inglese, che ha ufficializzato il manager italiano come sostituto di Pep Guardiola.
Questa la nota: "Il Manchester City è lieto di confermare la nomina di Enzo Maresca come allenatore. Il tecnico italiano ha firmato un contratto triennale fino all'estate del 2029. Per Maresca si tratterà della sua terza esperienza al Club, e arriva forte di un bagaglio di esperienza e successi ai massimi livelli.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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