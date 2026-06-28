Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Sudafrica-Canada dà il via ai sedicesimi

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Sudafrica-Canada dà il via ai sedicesimiTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questa domenica 28 giugno proseguono gli appuntamenti calcistici con i Mondiali 2026, che daranno il via ai sedicesimi di finale. Dopo le quattro partite di stanotte che hanno chiuso la fase a gironi, inizia ora l'eliminazione diretta con Sudafrica-Canada prevista alle ore 21:00. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 28 GIUGNO

19.00 Galles-Spagna (Europei Under 19) - UEFA.TV

21.00 Sudafrica-Canada (Mondiali) - DAZN e RAI 1

21.00 Germania-Danimarca (Europei Under 19) - UEFA.TV