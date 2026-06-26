Nico Paz al Como caccia Higuain al Napoli dalla Top 10 delle cessioni del Real Madrid

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Quali sono le cessioni più remunerative della storia del Real Madrid? Prima c'era anche Higuain al Napoli, ora non più. Colpa di Nico Paz.

Nico Paz al Como per 60 milioni si appresta a diventare una delle cessioni più remunerative della storia del Real Madrid. Al primo posto resiste Cristiano Ronaldo ceduto alla Juve, poi è dominio Premier League con qualche puntata di Serie A. Sorprende vedere come i lariani entrino in questa graduatoria e con l'ufficialità quella dell'argentino sarà la quinta cessione più importante di sempre per il club più titolato al mondo.

Cessioni Real Madrid, Higuain esce dalla Top 10

A fargli spazio Gonzalo Higuain, che nel 2013 si trasferì al Napoli per 39 milioni. Ciò che sorprende di più è come il Real di fatto non abbia mai impiegato il suo talento: 8 presenze per un minutaggio complessivo di 128' e un gol segnato, al Napoli in Champions League nel 2023.

Questa la Top 10:

1. CRISTIANO RONALDO 2018, alla Juventus per 117 milioni

2. ANGEL DI MARIA 2014, al Manchester United per 75 milioni

3. CASEMIRO 2022, al Manchester United per 70.65 milioni

4. ALVARO MORATA 2017, al Chelsea per 66 milioni

5. MESUT OZIL 2013, all'Arsenal per 47 milioni

6. MATEO KOVACIC 2019, al Chelsea per 45 milioni

7. ACHRAF HAKIMI 2020, all'Inter per 43 milioni

8. ROBINHO 2008, al Manchester City per 43 milioni

9. RAPHAEL VARANE 2021, al Manchester United per 40 milioni

10. GONZALO HIGUAIN 2013, al Napoli per 39 milioni