Napoli-Roma, dove vedere il match in tv e in streaming

Il match del Maradona sarà trasmesso in esclusiva da Dazn, sia su app per smart tv che in streaming sui vari dispositivi

TuttoNapoli.net © foto di Insidefoto/Image Sport La Lega Serie A ha comunicato anticipi, posticipi e programmazione televisiva per la trentatreesima giornata in cui il Napoli ospiterà la Roma. Il match del Maradona sarà trasmesso in esclusiva da Dazn, sia su app per smart tv che in streaming sui vari dispositivi Questo, nel dettaglio, il quadro completo: 33^ GIORNATA RITORNO

15/04/2022 Venerdì 19.00 Spezia-Inter DAZN/Sky

15/04/2022 Venerdì 21.00 Milan-Genoa DAZN

16/0412022 Sabato 12.30 Cagliari-Sassuolo DAZN/Sky

16/04/2022 Sabato 14.30 Sampdoria-Salernitana DAZN

16/04/2022 Sabato 14.30 Udinese-Empoli DAZN

16/04/2022 Sabato 16.30 Fiorentina-Venezia DAZN

16/04/2022 Sabato 18.30 Juventus-Bologna DAZN

16/04/2022 Sabato 20.45 Lazio-Torino DAZN/Sky

18/04/2022 Lunedì 19.00 Napoli-Roma DAZN

18/04/2022 Lunedì 21.00 Atalanta-Hellas Verona DAZN