Nations League, un altro match annullato: salta Svizzera-Ucraina, ancora causa Covid-19

Per le nazionali il ruolo del Covid-19 continua a rappresentare un elemento cruciale e che provocherà ulteriori polemiche, che probabilmente si riverseranno anche sui campionati nazionali. E' stata sospesa, infatti, la sfida tra Svizzera-Ucraina valida per la Nations League: tre giocatori ucraini, infatti, sono risultati positivi al Coronavirus. Una situazione che rischia di diventare esplosiva per quelli che sono i protocolli e per il prosieguo delle competizioni internazionali.

Sospesa Svizzera-Ucraina, in programma domani per l’ultima giornata del gruppo 4 del girone A di #NationsLeague : tre giocatori ucraini sono positivi al COVID-19

L’affare si complica 🤷‍️ pic.twitter.com/kDvDAS9KZ5 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 16, 2020