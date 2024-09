Non è in lista nei candidati al Pallone d'Oro: Rodrygo polemizza sui social

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Assente dalla lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro, il 23enne Rodyrgo, brasiliano del Real Madrid, non l'ha presa affatto bene. Così ha postato sui social delle foto in chi lo si vede mentre tiene in mano i trofei vinti con il Real nell'ultimo anno, ovvero quello destinato a chi vince la Liga, la Coppa del Re e la Champions. Il tutto accompagnato con l'emoticon della risata. Rodrygo nella scorsa stagione e inizio di questa è sceso in campo 51 volte con il Real segnando 17 gol e servendo 9 assist, titolare indiscusso della squadra di Carlo Ancelotti.

Il post polemico sulla sua esclusione dalla lista per il Pallone d'oro ha ricevuto molti 'like', fra i quali quello di Jude Bellingham, suo compagno nel Real che invece è nell'elenco di 'France Football' (così come Vinicius, Carvajal, Valverde e il ritirato Kroos) e che ha condiviso il post di Rodrygo, e di Neymar, che ha postato una foto del giocatore del Madrid con la maglia n. 10 della Seleçao e la frase "minimo fra i migliori 5 del mondo, fuoriclasse assoluto". (ANSA).