Non indossa la mascherina al supermercato: incredibile rissa a Casoria, due denunciati

Clamoroso quanto accaduto in un supermercato di Casoria: zuffa incredibile per via del mancato utilizzo della mascherina per proteggersi dal contagio da Coronavirus. Alcune persone hanno ripreso la scena, che è finita sui social.

L'ACCADUTO - Il litigio è cominciato davanti alla cassa per poi proseguire in un crescendo di violenza tra gli scaffali, all’interno del supermercato. Il tutto era partito dopo l’invito brusco a mettere la mascherina, un invito mal digerito dalla persona senza protezioni. Un attimo dopo è partito il primo schiaffo, da lì altri ceffoni e spintoni. Le altre persone presenti si sono avvicinate ai due, intervenendo per cercare di dividerli, ma alla rissa si sono unite altre persone. Mentre gli altri si sono allontanati per non essere a loro volta coinvolti, i due uomini hanno continuato a picchiarsi, finendo contro gli scaffali e il banco frigo. Tutto è finito quando sono intervenuti i dipendenti del supermercato che sono riusciti a dividere i due litiganti.

DENUNCIATI - I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria, in provincia di Napoli, hanno denunciato 2 delle 4 persone coinvolte nella rissa all'interno del supermercato. Uno dei due è stato trovato in possesso di un coltellino e rispondera' anche di porto abusivo di arma da taglio. L'altro sarà denunciato anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate grimaldelli poiche' portava con se' due cacciaviti, un paio di forbici e alcune chiavi modificate, e per vilipendio alle forze armate.