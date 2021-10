Non solo Koulibaly, Newcastle sogna anche sull'ex azzurro Benitez?

L'ex tecnico di Napoli e Chelsea, Rafa Benitez, ha parlato delle speculazioni che rivelano un suo possibile futuro al Newcastle: "Non mi piace parlare di questo tema, però - solo per rendere chiare le cose - non è qualcosa che al momento è sul tavolo. La gente di Newcastle già sa che voglio rimanere qui e ho detto ai miei dirigenti di stare tranquilli, di non preoccuparsi. Sono felice, lavoro duro e ho dato la mia parola. Desidero tutto il meglio per i tifosi del Newcastle, la relazione con loro è buona e spero lo sia sempre, ma qui sto tentando di fare il meglio di me. Non mi piace parlare di altre opzioni perché voglio rimanere dove sono".