"Non voglio approfittarne", 17enne rifiuta 8 mln di dollari per il suo sito sul COVID-19

Avi Schiffmann, 17enne studente dello stato di Washington, ha creato dal nulla un sito di aggiornamento in tempo reale di dati legati al Coronavirus seguito da 30 milioni di persone. Il portale di chiama 'ncov2019.live'.

IL RIFIUTO - "Non sono uno speculatore, non voglio approfittarne. Ho altri piani per il mio futuro", con queste parole il ragazzo ha rifiutato la bellezza di 8 milioni di dollari per la cessione della sua creatura, oltre ad un lavoro in Microsoft. "Spero che in futuro strumenti come questo vengano creati direttamente dall'Organizzazione mondiale della Sanità. La responsabilità di creare questi 'tool' non dovrebbe essere nelle mani di un ragazzino a caso, ma delle persone che si occupano per lavoro di statistica" ha concluso il ragazzo