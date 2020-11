Norvegia si tutela dopo il 3-0 a tavolino: "Valuteremo se fare ricorso"

Dopo la notizia della sconfitta per 3-0 a tavolino contro la Romania a causa dell'emergenza Covid che ha colpito il gruppo squadra, la Federazione norvegese ha annunciato attraverso i social che valuterà nelle prossime ore come muoversi contro la decisione dell'Uefa: "La Commissione Disciplinare UEFA ha preso in considerazione oggi la partita annullata tra Romania e Norvegia. La UEFA ha deciso che la Norvegia perderà la partita 3-0. NFF dispone di cinque giorni per richiedere la giustificazione del rifiuto. Dopodiché, il NFF deciderà se fare appello".

Disiplinærutvalget i UEFA har i dag behandlet den avlyste kampen mellom Romania og Norge. UEFA har bestemt at Norge taper kampen 3-0. NFF har fem dager på å be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om vi skal anke. — Fotballandslaget (@nff_landslag) November 18, 2020