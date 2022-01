Occhio al giallo: tre i diffidati in casa Napoli a rischio per la Salernitana

Occhio al giallo. Sono tre i diffidati in casa Napoli prima della sfida al Bologna: si tratta di Diego Demme, Amir Rrahmani e Frank Anguissa. Nessun pericolo per il centrocampista del Camerun, impegnato in queste settimane in Coppa d’Africa, mentre dovranno fare molta attenzione l’ex Lipsia e Rrahmani. Un giallo vorrebbe dire saltare la gara con la Salernitana nel prossimo turno.