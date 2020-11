Oggi Gattuso e Rožman presentano Napoli-Rijeka, il programma delle conferenze

Giornata di vigilia in casa Napoli, con gli azzurri che domani affronteranno il Rijeka in Europa League. Oggi si terranno le conferenza stampa dei due allenatori: Rino Gattuso parlerà alle ore 13.30, mentre l'allenatore dei croati Simon Rožman sarà in conferenza stampa alle 19.30. Potrete seguire le parole dei due allenatori con le consuete dirette testuale su TuttoNapoli.net!