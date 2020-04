Oms, Ricciardi: "Virus al sole a 24° ed alta umidità scompare in due minuti"

Con l'arrivo dell'estate potrebbe arrivare una batosta importante al Coronavirus. Ne è sicuro anche Walter Ricciardi, componente del comitato esecutivo dell'Oms e consigliere del Ministro Speranza, interventuo ai microfoni de La Stampa proprio per spiegare il frutto di uno studio americano: "Uno studio presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido. Al chiuso, con 24° e 20% di umidità può resistere su una superficie per 18 ore, con 35° e un tasso di umidità dell'80% la sua permanenza non supera l'ora. Se poi si è al sole bastano 24° e lo stesso livello di umidità perché scompaia in due minuti. Poi vedremo a giugno quando con il caldo umido il virus potrebbe attenuarsi".