Ospina para rigore a Iemmello: Manolas esulta in faccia all'arbitro per la decisione dubbia!

Succede di tutto nel finale di Napoli-Perugia! Con l'ausilio del Var, l'arbitro Massimi concede calcio di rigore per un tocco di mano di Hysaj nonostante avesse toccato prima il pallone con il piede. Dal dischetto va Iemmello, con Ospina che indovina l'angolo e respinge la sua conclusione. Dopo la parata del portiere, Manolas ha esultato in maniera palese contro l'arbitro per una decisione non condivisa dal Napoli.