Palestre chiuse e stop all'attività fisica? Arrivano le app per mantenersi in forma

Giorni di Coronavirus, situazione particolare per chi è costretto a restare in casa e non ha ovviamente possibilità di uscire, nemmeno per continua un trend legato all'attività fisica che molti italiani pongono come base della propria quotidianità. Ed ecco allora che, per permettere ai cittadini di continuare ad allenarsi anche da casa, nasce un app attraverso la quale avere delle sessioni di allenamento, grazie all'idea avuta da Lia Nunziante, da Cava de Tirreni.

Basta scaricare, appunto, un'app e poi iniziare l'allenamento. Per tutti ci sono schede di lavoro personalizzate e video dimostrativi: 50 minuti di allenamento a corpo libero da eseguire almeno tre volte a settimana. In pochi giorni i download si sono moltiplicati e soprattutto sono arrivati clienti da tutta Italia.