Pareggio a reti bianche tra Roma e Napoli: non accadeva da 41 anni

Quello odierno è il primo pareggio per 0-0 tra Roma e Napoli in Serie A in casa dei giallorossi da febbraio 1980. A riportarlo è l'account di statistia su Twitter Opta Paolo.

