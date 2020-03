Paura per Cristiano Ronaldo: sospetto ictus per la madre Dolores

Paura per Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferito dai principali media portoghesi, spagnoli e inglesi, la madre del campione della Juventus, Dolores Aveiro, sarebbe stata trasportata in ospedale dopo aver sofferto un presunto ictus nella prima mattina di oggi. La donna, 65 anni, sarebbe in questo momento ricoverata presso l'Hospital Doctor Nelio de Mendonça di Funchal.