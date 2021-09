Pelé, la figlia annuncia: "Papà sta lasciando l'ospedale di San Paolo"

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Pelé ora "è più forte e sta lasciando l'ospedale per continuare a riprendersi e curarsi a casa". Lo scrive su Instagram la figlia Kely Nascimento - a commento di una foto in cui abbraccia l'asso brasiliano mentre riposa - spiegando la propria decisione di lasciare il Brasile visto il miglioramento delle condizioni di salute del padre. Ricoverato all'ospedale Einstein di San Paolo il 31 agosto scorso, il 4 settembre Pelé era stato operato per un tumore "sospetto" al colon, scoperto durante gli esami di routine. Era rimasto in terapia intensiva fino al 14 settembre, prima di essere trasferito in un altro reparto e poi farvi rientro per breve tempo a causa di difficoltà respiratorie. Da allora le sue condizioni sono migliorate, come testimonia il post di oggi della figlia. (ANSA).