Nunez, il Napoli ha avviato i contatti. Romano: "Ecco la situazione sui costi..."

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite un video sul suo canale YouTube, ha raccontato le ultime notizie di calciomercato riguardo il Napoli. Gli azzurri hanno come obiettivo principale quello di acquistare un centravanti di alto profilo, e nella lista compare anche il nome di Darwin Nunez: "Importante chiarire delle cose sul Napoli, che è molto attivo in questo momento. Il Napoli ha uno stile di trattare diversi giocatori nella stessa posizione per poi fare una scelta, è una cosa che in passato hanno fatto tanti club tra cui anche la Juventus. Questa è la strategia del Napoli. Uno degli attaccanti per cui il Napoli ha chiamato è certamente Darwin Nunez: gli azzurri sono una delle squadre europee informate sul calciatore.

Significa che il Napoli prenderà un attaccante importante, almeno uno, e per Darwin Nunez il Napoli ha chiamato e si è informato. Il club partenopeo sa tutto per quanto riguarda il suo ingaggio, le richieste dei procuratori e le intenzioni del calciatore di andare via. L'attaccante uruguaiano andrà via, ha rotto con il Liverpool e la situazione è irreparabile, già a gennaio era vicino ad andare in Arabia. Ecco, qui l'Arabia è un punto fondamentale, Nunez resta nella lista di alcune squadre arabe e se dovessero tornare le proposte diventerebbe difficile per il Napoli competere. Però il Napoli c'è e mantiene la sua posizione, ma ad oggi non c'è un'offerta. Il discorso su Nunez è legato più al cartellino, che ha un costo importante, e all'ingaggio del calciatore che a Liverpool è certamente di livello".