David-Napoli, c'è già l'offerta! Romano: "Resta ancora un punto da chiarire..."

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite un video sul suo canale YouTube, ha raccontato le ultime notizie di calciomercato riguardo il Napoli. Gli azzurri hanno come obiettivo principale quello di acquistare un centravanti di alto profilo, e nella lista c'è anche il nome di Jonathan David: "Nunez è uno dei nomi ma non l'unico, è stata fatta una proposta importante per Jonathan David che lascerà il Lille a parametro zero. L'offerta è sul tavolo e si stanno discutendo ancora dei dettagli importanti, tra cui la clausola rescissoria, e per questo il Napoli continua a lavorare sull'attaccante.

L'offerta dal punto di vista dell'ingaggio e delle commissioni è un'offerta importante, la clausola rescissoria è un punto da chiarire. Ci sono tanti punti da smaccare, ma l'attaccante è di certo la priorità del nuovo Napoli. Il Napoli è una delle squadre che si sta muovendo di più per gli attaccanti, è molto importante il timing in questo mercato: alcuni giocatori possono sfuggire o fare altre scelte e si rischia di arrivare a giugno-luglio con poche opportunità a livello di Champions League".