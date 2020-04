"Per sfortuna ora non c'è più nessuno in strada", su Rai 3 sconcerto nel vedere Napoli deserta

Ennesima paradossale gaffe della televisione italiana nei confronti della città di Napoli. Su Rai 3, durante il programma 'Agorà' è andato in onda il solito e ormai stancante luogo comune sul capoluogo partenopeo. Mentre l'inviata del programma televisivo era in diretta dal Vomero, con un mix sconcerto e sorpresa afferma: "Siamo in una zona pedonale, c'era un passaggio di auto abbastanza numerosa fino a poco fa, ora non siamo fortunati, in questo momento si stanno... - poi corregge il tiro - "Non c'era nessuno". Sa di incredibile dover commentare ancora tali episodi che vogliono per forza descrivere il popolo napoletano come gente che non rispetta le restrizioni imposte dal Governo.

LA REPLICA DI FORGIONE - Il giornalista Angelo Forgione ha voluto commentare l'accaduto con un post su Facebook: "È sfortunatissima Elena Biggioggero, inviata della Rai per Agorà (Rai Tre), nel dimostrare che nel quartiere Vomero di Napoli c'è troppa gente in giro. E certo, sono le 8 del mattino, e c'è chi va comunque a lavorare. Lei, però, riceve la linea alle 8:37, quando i lavoratori napoletani si sono già spostati e all'incrocio tra via Scarlatti e via Luca Giordano non transita che qualche automobile, peraltro rispettando il rosso al semaforo. Difficile, così, dimostrare che Napoli sia più indisciplinata di altre città popolose. Piuttosto, è lei che si avvicina troppo al suo ospite e lo tocca prima di dirsi sfortunata e mostrarsi imbarazzata, mentre Serena Bortone da Roma testimonia che, secondo un'altra inviata, Napoli è deserta. Un plauso va in ogni caso ad Agorà, che è andata in una Napoli diversa da quella che spasmodicamente si vuol mostrare in tivù, tutta vicoli e folclore".