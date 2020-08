Perugia, l’ex tecnico azzurro Novellino rifiuta la panchina: i dettagli

Niente da fare per il Perugia: l'ex allenatore del Napoli Walter Novellino ha rifiutato la proposta degli umbri. A riferirlo è la redazione di Sky Sport, secondo cui il club aveva identificato Novellino come il profilo giusto a cui affidare la propria panchina per i playout ma l'ultima proposta del Perugia non ha convinto l'allenatore.

Ormai la situazione sembra non possa più essere risollevata, salvo un piccolo spiraglio che potrebbe riaprirsi nel caso in cui il club avanzasse una nuova proposta domani.