Porte inviolate tra Colombia e Cile: Ospina in campo tutta la gara

Impegno in amichevole, in campo neutro per la Colombia del portiere azzurro David Ospina. I Cafeteros se la sono visti con il Cile di Alexis Sanchez, calciatore dell'Inter. La partita è terminata con il risultato di 0-0 ma la nazionale colombiana ha più volte sfiorato il gol del vantaggio con Zapata. Ospina è stato in campo per tutta la partite ed è riuscito a mantenere inviolata la sua porta.