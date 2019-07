Premier, il clamoroso caso della neo promossa Aston Villa: investiti 93 mln sul mercato, più del Man City!

La retrocessione nella stagione 2015/2016 è stata un duro colpo per tutti i tifosi dell'Aston Villa, ma ora la compagine inglese vuole fare sul serio. Dopo la promozione in Premier League i villans hanno speso più di tutti sul mercato: ben 93.1 milioni euro, nemmeno il Manchester City ha investito di più per quanto riguarda le squadre inglesi. Un fatto singolare, ma è noto che la gestione dei ricavi in Inghilterra è totalmente differente rispetto agli atri tornei.