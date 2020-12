"Progetto Maradona" le iniziative benefiche degli Ultràmici: si parte con un calendario

Il gruppo Facebook Gli Ultràmici, che nasce dalla sola passione per i colori azzurri e che conta oltre 6.000 membri, con grande soddisfazione ed uguale emozione presenta una INIZIATIVA SPECIALE che porta un solo nome: Diego Armando Maradona. Il Gruppo ha deciso in modo unanime di creare un progetto importante con l'obiettivo di svolgere attività socialmente utili nel nome di Maradona!

Questo il comunicato del Presidente Alberto Feola: "Nel mondo ultramico l'idea di sostenere i meno fortunati promuovendo attività benefiche è sempre stata la regola numero uno. Perciò abbiamo deciso di ricordare DIEGO, immaginando che possa essere felice della nostra idea ultramica. Il progetto durerà un anno con la speranza di incontrarci nel mese di luglio al Gran Gala' Ultramici per applaudire insieme e da vicino il nostro Progetto MARADONA. Abbiamo deciso di iniziare questa bella ed emozionante avventura creando un CALENDARIO esclusivo che vedrete nei prossimi giorni. Vi anticipiamo che saranno stampati 200 Calendari a TIRATURATA LIMITATA Ringraziamo Maurizio Zaccone e la EMMEQUADRO per la fondamentale e preziosissima collaborazione, che rispecchia al 100% lo spirito ultramico. Hanno sposato in pieno la nostra idea mettendo a disposizione la loro professionalità per la realizzazione di un calendario che sarà unico ed esclusivo!".