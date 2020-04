Protezione Civile, i numeri: voci in negativo importante per terapie intensive e ricoveri

Continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere. In Italia, sono attualmente ricoverate in terapia intensiva 2.267, 117 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono invece 22.871, 934 in meno rispetto a ieri. "Dal 5 aprile, con una sola eccezione, c'è stata una riduzione del numero di pazienti ricoverati. Dal 3 aprile, costantemente c'è stata una riduzione dei ricoverati in terapia intensiva. E oggi è il quarto consecutivo in cui il numero dei positivi è in calo", ha detto nella conferenza stampa Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità che quest'oggi ha affiancato il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nella lettura del bollettino.