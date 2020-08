PSG, Mbappè verso il recupero lampo: potrebbe esserci contro l’Atalanta

L'attaccante del PSG Kylian Mbappè sta bruciando le tappe, non è una chimera vederlo in campo nel match contro l'Atalanta, quarti di finale di Champions League del 12 agosto. Come racconta l'Equipe il talento francese sta bruciando le tappe: incoraggianti i risultati clinici e radiologici ai quali si è sottoposto. La caviglia si è sgonfiata e una fonte vicino al calciatore, afferma il quotidiano francese, avrebbe addirittura rivelato: "C'è il 90% di probabilità che Mbappe venga convocato"