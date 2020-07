Psg, parte la difficile preparazione per l'Atalanta: domani test contro squadra di Ligue 2

(ANSA-AFP) - PARIGI, 11 LUG - Per la prima volta dalla ripresa del calcio dopo la pandemia, una squadra appartenente ai campionati Top 5 d'Europa (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia) giocherà una partita con il pubblico. Succederà domani a Le Havre, dove il Paris St. Germain rivale dell'Atalanta in Champions League affronterà la squadra locale, che milita nella Ligue 2. Per questo match amichevole sono stati messi in vendita 4.500 biglietti, il massimo consentito e quasi un quinto della capienza di uno stadio, l'Oceane, che ne può contenere 25.178, che sono andati esauriti in una decina di minuti. L'attesa è quindi tanta, ma il Psg, che pure ha bisogno di rodarsi visto che il suo campionato è stato sospeso, penserà soprattutto a uscire indenne, nel senso di non dover registrare infortuni, da quest test di avvicinamento alle due finali di Coppa che deve giocare, di Francia e di Lega il 24 e 31 luglio, e poi alla sfida europea con l'Atalanta.

Nelle intenzioni dei parigini dovrebbe essere la prima di tre da giocare in Portogallo, quindi fino alla finale di Champions, obiettivo non nascosto di Neymar e compagni. Non ci sarà Cavani, che ha deciso di non allungare di un paio di mesi il contratto che lo legava al club, e ora si trova in Uruguay, in attesa di firmare da svincolato l'accordo che lo legherà alla sua nuova squadra: i nomi che circolano sono sempre quelli di Atletico Madrid e Roma, in quest'ultimo caso solo se ci sarà un cambio di proprietà. Per domani il tecnico Tuchel semnbra intenzionato a non schierare Mbappé, che dovrebbe invece essere provato nelle altre due amichdvoli che il Psg disputerà contro i belgi del Waasland-Beveren (17 luglio) e contro gli scozzesi del Celtic Glasgow (21 luglio). L'Atalanta sarà spettatrice molto interessata. (ANSA-AFP).