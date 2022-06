Qatar 2022, l'Ecuador e il caso Castillo: la FIFA deciderà entro 48 ore

TuttoNapoli.net

Prevista entro 48 ore la sentenza FIFA circa il caso Byron Castillo, difensore schierato in 8 partite di qualificazione ai Mondiali con l'Ecuador, ma rivelatosi in verità colombiano. Le indagini effettuate in quest'ultimo periodo hanno appurato che sono stati falsificati i documenti del giocatore, nato in verità nella città colombiana di Tumaco. A sperare è soprattutto il Cile, prima squadra sudamericana esclusa dopo il girone di qualificazione. Anche il Perù, costretto ai playoff, potrebbe accedere direttamente a Qatar 2022 mentre sono scarse le possibilità che venga preso in considerazone il ranking FIFA, che vedrebbe nell'Italia la prima squadra da ripescare.