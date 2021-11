Rasoiata di Zielinski: 1-0 Napoli

Napoli in vantaggio dopo 7 minuti con Piotr Zielinski. Azione caotica, sul prato bagnato: la avvia Mertens per Lozano, che cerca di chiudere il triangolo. Cataldi intercetta ma non spazza, prova a rientrare sulla sfera Mertens, fermato. Sul rimpallo ecco che si precipita Zielinski a rimorchio: rete sfondata e 1-0 Napoli sulla Lazio.