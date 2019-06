Renica: "Sarri sbaglia ad andare alla Juve dopo ciò che ha detto, ma se lo nega..."

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli: "Sarri alla Juventus? E' nella sua professione accettare, ma per quella che è stata la sua comunicazione ed il suo ruolo negli anni di Napoli, è chiaro che ci saranno delle conseguenze. Basterebbe che lui ammettesse di aver sbagliato e andrebbe tutto bene. Sbaglia, ovviamente, ad andare lì dopo quello che ha sempre detto nei confronti della Juventus".



ANCELOTTI - "Si è preso le sue responsabilità, così come dovrebbero prendersi le proprie la società e i calciatori. Ho fiducia in Carlo, sicuramente chiederà calciatori importanti nel rispetto del budget. E' venuto a Napoli perché avrà considerato la possibilità di far bene e vincere qualcosa. Il secondo posto è un grande risultato, la Juventus è troppo avanti su tutto e quindi tutto il bello fatto dagli altri viene mascherato".