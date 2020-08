Report Calcio, costi operativi oltre i 3 miliardi: mezzo in più per il lavoro rispetto al 14-15

Il Report Calcio, pubblicato dalla FIGC, riporta anche i costi operativi delle squadre dalla Serie A alla Serie C per il periodo 14-15 fino al 18-19. I costi per servizi vanno da 549 a 655 milioni, +106 milioni. Il costo del lavoro aumenta del 25%, passando da 1,582 miliardi di euro a 2,053. Gli altri costi hanno avuto un aumento relativo, da 372 a 434. Di fatto i costi operativi sono passati da 2,45 miliardi di euro a 3,15.