Episodio molto discusso al minuto 71'. Bonaventura cade in area del Napoli dopo un contatto per Maksimovic, per La Penna ci sono gli estremi per la concessione del penalty. Disperato il difensore del Napoli, che chiede più volte al direttore di gara di rivedere l'episodio al Var. Dal dischetto poi Kessie è freddo e fa 2-2.