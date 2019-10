Rigore Juve, Marchegiani conferma in telecronaca: "Era angolo, intervento non era pericoloso!"

Un rigore praticamente invetato, quello concesso alla Juventus durante il match contro il Lecce al Via del Mare. Luca Marchegini, al commento tecnico per la telecronaca di Sky Sport, in maniera quasi incredula ha commentato il penalty che l'arbitro Valeri ha assegnato a favore dei bianconeri: "Non mi è sembrato che (Petriccione, ndr) abbia messo le gambe in modo pericoloso o a martello. Questo era angolo e non rigore per la Juve".