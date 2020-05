Ripresa Serie A, resta in piedi l'ipotesi 13 giugno fino al 2 agosto

Repubblica.it fa il punto su quello che potrebbe essere il calendario della ripartenza in Serie A. Spiega intanto che potrebbe comunque essere programmato un riavvio che abbia come inizio la data del 13 giugno e la chiusura al 2 agosto. Questa è la novità importante, anche perché il Consiglio Federale ha stabilito come data ultima per il termine il 20 agosto. Secondo il sito del quotidiano, si ripartirebbe con la 27 giornata che era stata programmata per il 13,14 e 15 marzo