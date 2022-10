Ronaldo, torna il sereno con lo United? Il portoghese ha ritrovato il gol

TuttoNapoli.net

Cristiano Ronaldo è tornato al gol ieri sera, timbrando la rete del 3-0 contro lo Sheriff Tiraspol. Un gol che qualche mese fa non avrebbe fatto notizia ma che oggi diventa importante per il fuoriclasse portoghese, dopo le polemiche delle ultime settimane. Anche Erik ten Hag, il grande "nemico", si è congratulato con lui a fine partita: " Grande prestazione, ha creato tanto e la squadra ha creato per lui. Sappiamo che ha le capacità per finalizzare, aveva bisogno di un gol e ora ne arriveranno altri, ne sono certo". Quando mancano 5 partite alla sosta per il Mondiale, chissà se il tecnico olandese darà una possibilità a CR7 anche in Premier League, dove finora non è mai partito titolare.