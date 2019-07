RTL, Giuliani contro la Rai: "Trasmettere in differita la cerimonia di chiusura dell'Universiade è un'offesa allo sport"

Il giornalista di RTL 102.5 Fulvio Giuliani commenta sui social la cerimonia di chiusura dell'Universiade: "La Rai è stata coerente: dopo aver coperto malissimo le Universiadi 2019, ha oscurato la cerimonia di chiusura. In differita, per trasmettere una serie decotta, non è un'offesa a #Napoli, ma allo sport, al Paese e al buonsenso. Poi, ci fanno i predicozzi sulla cultura sportiva!!".