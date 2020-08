Salvini indossa la maglia del Benevento, Curva Sud in rivolta: "Consegna maglia da condannare!"

Sta creando non poche polemiche la visita di Matteo Salvini a Benevento, soprattutto per quanto riguarda un episodio che ha visto come protagonista il calcio sannita, anche se in maniera indiretta. Al senatore della Lega, infatti, è stata consegnata la maglia del Benevento Calcio, prontamente indossata dallo stesso Salvini che ha poi posato con indosso i colori giallorossi insieme alle persone di Benevento. A sbottare è la Curva Sud dello stadio Ciro Vigorito, con un post attraverso Facebook: "La Curva Sud condanna ed esprime tutto il proprio dissenso nei confronti del turpe gesto che ha visto consegnare a Matteo Salvini la maglia del Benevento Calcio".