Sassuolo-Napoli, azzurri favoriti: le quote dei bookmakers

Napoli favorito per i bookmakers per la sfida di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Infatti la SNAI banca l'1 a 3,45 così come il segno X mentre il 2, la vittoria del Napoli, è bancata da Snai a 2,10. Quote simili anche per Bwin con l' 1 a 3,70, il segno X a 3,50 e il 2 a 2,00. Napoli avanti nelle quote (2,10 su Snai, 2 con Sisal), pareggio dato a 3,50 da Planetwin365 e 3.45 per Goldbet), Sassuolo segnalato a 3.80 con 888sport e 3.70 con Betfair. Gli ospiti hanno dalla loro parte i risultati degli ultimi scontri diretti, però in esterna hanno faticato molto nell’ultimo periodo. Suggeribile allora andare sul ‘gol/gol’ (quota 1.60 per William Hill, 1.53 su Skybet), che ha ottimi numeri a supporto.