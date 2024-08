Seconda vittoria di fila al Maradona, non succedeva da due stagioni: il dato

vedi letture

Il Napoli di Antonio Conte si sta riprendendo alla grande dopo la falsa partenza contro il Verona. Successo importantissimo contro il Parma, che già a livello numerico segna una svolta. Infatti, con le vittorie su Bologna e Parma, gli azzurri riescono a vincere due gare di fila in casa in Serie A: ciò non accadeva dalla stagione 2022-23 (vittorie su Inter e Sampdoria).