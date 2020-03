"Sei un pagliaccio, vergognati!", la Figc apre inchiesta per le parole di Zhang contro Dal Pino

Non è passato inosservato lo sfogo social di Zhang, presidente dell'Inter, nei confronti della Lega Calcio e di Dal Pino, presidente, per le ultime vicende sui rinvii delle partite. "Sei un pagliaccio, vergognati!" le sue parole in sintesi in un lungo post. La Procura della Figc risponde: ha aperto un'inchiesta per le parole in questione. Una battaglia a questo punto anche legale che continua e che incendia ulteriormente il clima bollente di questi giorni.