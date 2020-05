Serie A, arrivano le cinque sostituzioni a partita: la regola è pronta a essere approvata

Le cinque sostituzioni per squadra a partita sono pronti a sbarcare anche in Serie A. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è praticamente definita (ma non ancora ufficiale) l’introduzione della regola che consentirà, al momento solo per questa stagione, a ciascun allenatore di ordinare cinque cambi nel corso della stessa gara. Resta, come per esempio già accade in Serie C, il limite di tre “finestre”, che nel senso che comunque i cinque cambi andranno effettuati al massimo in tre occasioni durante i 90 minuti. In Coppa Italia (ed eventualmente nei playoff-playout) diventano (potenzialmente) sei: in caso di supplementari, i tecnici avranno a disposizione un’altra sostituzione.